В трех районах Якутии в мае начнут восстанавливать лес

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

В Минэкологии республики из Верхневилюйского, Мирнинского и Намского районов Якутии поступило 37 заявлений о намерении провести лесовосстановительные работы на площади 5,2 тысяч га, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

В этом году общий объем лесовосстановительных мероприятий составляет 180 тысяч га. На текущую дату на проведение искусственного и комбинированного лесовосстановления в 2023 году согласовано 7 проектов на общей площади более 3 тысяч га.

Бюджетными проектировками в 2023 году запланировано проведение рубок ухода на площади порядка 266 га.

В Якутии ежегодно проводятся акции регионального и федерального уровня. Одними из самых масштабных таких мероприятий по восстановлению лесов являются Международная акция «Сад памяти» – весенняя лесовосстановительная программа по высадке деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны и Всероссийская акция «Сохраним лес» – главный проект по восстановлению лесов, утраченных вследствие пожаров, вырубок и других негативных факторов.

В этом году лесовосстановление и лесоразведение в стране запланировано на площади 1,4 млн га, сообщают в Рослесхозе. Наибольшие площади лесовосстановления планируют выполнить в Иркутской области, Красноярском крае, Вологодской области, Архангельской области и Якутии.

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