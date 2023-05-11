В Якутском горсуде возобновили рассмотрение дела Карамзина и Самсоновой

Карамзин, Самсонова, Гоголев. Фото: соцсети

В Якутском городском суде 10 мая возобновлено рассмотрение уголовного дела в отношении Георгия Карамзина и Татьяны Самсоновой, сообщает пресс-служба суда.

– На заседании суд отказал в ходатайстве защитнику о проведении повторной экспертизы. После допроса свидетеля Егоровой А.М., исследования вещественных доказательств судом объявлен перерыв до 18 мая 2023 года, – говорится в сообщении.

Напомним, что 28 февраля судебный процесс приостановили из-за рождения второго ребенка у Татьяны Самсоновой.

Уголовное дело было возбуждено в 2019 году против бывшего замглавы Якутска Василия Гоголева, предпринимателя Георгия Карамзина и сотрудницы компании Татьяны Самсоновой.

Карамзина и Самсонову обвиняли в пособничестве и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 4 и 5 ст. 33 и ч.3 ст. 285 УК РФ). Государственный обвинитель запрашивал для них наказание в виде шести лет лишения свободы.

По версии следствия, Карамзин выступил посредником при передаче взятки от коммерческого предприятия, осуществляющего строительство многоквартирного жилого дома в Якутске, а Самсонова выступила соучастником. Гоголеву вменялось получение имущественных прав на недвижимость на сумму 114 миллионов рублей в обмен на выдачу разрешения на увеличение этажности с 13 до 16 этажей.

Экс-заместитель мэра Василий Гоголев отбыл реальное наказание за злоупотребление должностными полномочиями в исправительной колонии общего режима. При этом взятка, в которой его обвиняли, не была доказана. Гоголев вышел на свободу по УДО в апреле 2021 года.

7 февраля 2022 года Якутский горсуд вынес оправдательный приговор в отношении Карамзина и Самсоновой. Однако он был отменен Верховным судом Якутии 14 апреля того же года. Сейчас дело снова рассматривается в первой инстанции в новом составе суда.

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