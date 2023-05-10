Глава Якутии поручил продлить отопительный сезон в подтопленных населенных пунктах республики

Фото: Андрей СОРОКИН

10 мая глава республики Айсен Николаев поручил продлить отопительный сезон в тех населенных пунктах, которые подверглись подтоплению, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

«Развертывание сил и превентивные меры должны приниматься без проволочек, оперативно. Главная наша задача — это не допустить угрозы жизни и здоровью людей, а также минимизировать ущерб», — подчеркнул глава.

При спаде уровня воды он распорядился незамедлительно приступить к восстановительным работам и подсчету ущерба.

Отдельные поручения Айсен Николаев дал по ремонту дорог, которые практически ежегодно подвергаются подтоплению и размытию. На них необходимо не только проводить текущий ремонт, но и принимать капитальные меры — увеличивать водопропускные трубы, а при необходимости строить небольшие мосты.

«По автомобильной дороге „Амга“ из года в год повторяется ситуация, когда талые воды размывают дорогу. Причем примерно в одних и тех же местах. Это говорит о том, что при проектировании и строительстве дороги водопропускные сооружения были запроектированы с меньшей мощностью. В таких случаях необходимо принимать решения по строительству моста. Пусть это будет затратно, но эффективно», — сказал он.

Также задачи глава поставил по расчистке русел малых рек. Этой весной в Горном районе, где из-за паводка введен режим ЧС, очистили от завалов деревьев русло реки Хаар Балаган в селе Ерт. В дальнейших планах проведение таких же работ на реке Дьуктуенэ в селе Бясь-Кюель.

Кроме того, Айсен Николаев распорядился актуализировать перечень защитных дамб и других объектов, требующих неотложного ремонта. Среди них — дамба в селе Ерт Горного района, гидротехнические сооружения в селе Кыйы Таттинского района и в селе Чурапча Чурапчинского района.

К данному времени в 5 районах Якутии остаются подтопленными порядка 130 дворовых территорий. По прогнозам гидрометеорологов, в ближайшие дни на малых реках ожидается снижение уровней воды, в том числе в Горном районе. Что касается основных рек, ледоход на Лене проходит по территории Иркутской области, вскрытие реки в Ленском районе Якутии ожидается 12-13 мая. Активно ледоход продвигается по рекам Амга и Вилюй. По Алдану на днях ожидается вскрытие на верховьях.

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