В Абыйском районе Якутии медведи задрали двух лошадей и ранили еще одну

Фото: phonoteka.org

В Абыйском районе медведи затравили двух лошадей и одну ранили, сообщает издание «Хотугу Кыым» со ссылкой на районную инспекцию государственного экологического надзора.

Нападение диких животных произошло 10 мая на коневодческой базе «Уҥа-Айах» в пятнадцати километрах от села Кенг-Кюель. Коневоды заметили возле базы трех медведей.

Кроме того, около села Абый на участке Дьооску один медведь напал на лошадь. Как сообщил глава села Тимофей Томский, охотники рассказали, что медведи вышли из берлог и ходят возле села Абый, что может представлять опасность для жителей села.

Абыйская инспекция государственного экологического надзора направила два рапорта для выдачи решения о регулировании численности медведей.

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