Жительница Сунтарского района подделала документы, чтобы получить кредит

Фото: прокуратура Якутии

Жительница Сунтарского района предстанет перед судом за подделку документов, сообщает прокуратура Якутии.

По версии следствия, женщина на компьютере изготовила подложный бланк формы 2-НДФЛ на своего сына, а также внесла не соответствующую действительности запись в его трудовую книжку.

Таким образом, она выдала сына за работающего и получающего зарплату. Эти фиктивные документы она предоставила в один из банков, где указала сына в качестве созаёмщика для получения потребительского кредита на сумму около 450 тысяч рублей.

Заведено уголовное дело по ч.ч. 1 и 3 ст. 327 УК РФ (подделка иного официального документа в целях его использования, также использование заведомо подложного документа). Его направили в суд.

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