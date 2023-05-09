Активный ледоход продолжается в Амгинском районе

Фото: ГУ МЧС России по Якутии

Верхняя кромка ледохода на Лене движется по территории Амгинского района Якутии. Его нижняя кромка ледохода наблюдается в Иркутской облатси в 400 километрах от поселка Витим Ленского района. сообщает Якутское УГМС.

В Ленском и Олекминском районах уровень воды повысился от 10 до 60 см, а у гидропоста Саныяхтат из-за вскрытия малых рек – на 1,3 м. В центральных районах этот показатель составляет 40-70 см за сутки, наблюдаются вода на льду и закраины. На у села Тяня Олекминского района (правый приток р.Токко), сформировался максимум весеннего половодья на 1,6 м выше средних многолетних значений.

На р.Витим (правый приток р.Лены) продолжается рост уровня воды с интенсивностью от 5 до 30 см за сутки, наблюдаются закраины. В верхнем течении реки Нюя (левый приток р.Лены) в пределах Ленского района идет ледоход. У гидропоста Беченча (Курум) Ленского района суточный рост составляет 40 см и лед подняло, в ближайшие сутки ожидается подвижка льда.

В верхнем течении реки Амга продолжается ледоход. На участке Амга — Харбалах на сегодня рост уровень воды поднялся на 40-70 см. Заметны подвижка льда и разводья.

На 4 суток раньше нормы вскрылась река Олекма у гидропоста Куду-Кюель. Уровень достиг отметки 1312 см над нулем поста, суточный рост составил 4,9 м, образовался затор льда. На левом притоке Олекмы реке Чара продолжает расти уровень воды. У гидропоста Токко ожидается подвижка льда. 11-13 мая может начаться ледоход.

На реке Алдан суточный рост уровня воды составляет 20-60 см, наблюдаются закраины и лед подняло. На участке Томмот – Усть-Миль 10-13 мая ожидается подвижка льда. На реке Учур (правый приток р.Алдан) у гидрометеостанции Чюльбю Алданского района 8 мая стартовал ледоход, что на 5 суток раньше средних многолетних сроков. На участке река Мая (правый приток р.Алдан) Усть-Юдома – Чабда в пределах Усть-Майского района наблюдается подъем уровня воды на 60-70 см. В ближайшие сутки – двое ожидается ледоход.

На реке Аллах-Юнь (правый приток р.Алдан) на 4 суток раньше нормы начался ледоход. Уровни воды при вскрытии в пределах нормы. Вследствие выхода волны 10-11 мая у гидропоста Эльдикан Усть-Майского района ожидается подвижка льда.

На реке Вилюй и его притоках интенсивность подъема воды достигает от 20 до 60 см за сутки. Отмечаются закраины и поднятие льда. На участке Крестях – Сунтар ожидается подвижка льда.

На реках северо-востока региона суточный рост уровня воды составляет 5-10 см, наблюдаются ледостав, вода на льду и закраины.

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