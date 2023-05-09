В Мирнинском районе пожарные спасли человека из горящего жилого дома

Фото из архива ГУ МЧС России по РС (Я)

Вечером 8 мая в поселке Арылах Мирнинского района загорелся жилой дом на улице Центральная, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Якутии.

Вызов в диспетчерскую поступил в 20.32, через 3 минуты к месту происшествия прибыли пожарные. К моменту их прибытия из-под кровли валил дым. Было эвакуировано 20 человек, 1 человек спасен.

Огонь повредил подъезд на площади 65 кв.м., кровлю и дверные проемы квартир. Общая площадь пожара составила 130 кв. м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекались 35 человек и 7 единиц техники.

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