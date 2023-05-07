В Якутске пьяный водитель без прав врезался в здание

Фото: ГАИ Якутска

6 мая около 6 утра в ГАИ поступило сообщение, что замечена автомашина «Honda Inspire» без номеров, которая двигалась быстро, нарушая правила, а в итоге наехала на здание по Рыдзинского, 24А.

В машине находилось два человека. 32-летний водитель был пьян, отказался от медицинского освидетельствования, оказал неповиновение, пытался скрыться с места происшествия. К нему пришлось применить физическую силу и спецсредства. Его доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. При ДТП не пострадал.

Пассажир, сидящий на переднем сиденье, получил травмы живота, грудной клетки, закрытый перелом обеих надколенников, а также поранил голову. Он госпитализирован в больницу.

На водителя составили административные материалы по ч. 2 ст. 12.26; ч. 1 ст. 12.7, ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ. Он только за последний год привлекался по ч. 1 ст. 12.29; ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ.

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