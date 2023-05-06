Госавтоинспекция Якутии перешла на усиленный режим

Фото: Управление Госавтоинспекции МВД по Якутии

Госавтоинспекция Якутии переходит с 6 по 10 мая на усиленный режим несения службы, об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале.

На дорогах республики увеличат плотность нарядов ДПС. На федеральных автомобильных дорогах «Лена», «Колыма», «Вилюй» продолжат работу и передвижные посты.

Особое внимание уделят выявлению нарушений, связанных с управлением транспортными средствами водителями без права вождения, в состоянии опьянения, допускающих выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, нарушающих правила перевозки пассажиров, в том числе несовершеннолетних.

Также усилят профилактику нарушений ПДД пешеходами и мотоциклистами.

Если вы заметите водителей, ведущих себя на дороге неадекватно, сообщите дежурным по номерам: 127, 8(4112)35-22-22, 8(4112)47-35-69, в полицию 102, в районах — по номерам телефонов дежурных частей отделов полиции. Возможно, так вы спасете чью-то жизнь.

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