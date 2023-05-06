Якутянина оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ

Фото: Артем КИЛЬКИН

В феврале 2023 года в Якутске состоялся суд над 22-летним жителем села Хатассы.

Его обвинили в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ — пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений.

Подсудимый свою вину признал.

С учетом этого, а также молодого возраста и совершения правонарушения впервые суд приговорил его к штрафу в размере 100 тысяч рублей.

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