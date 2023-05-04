В Среднеколымском районе спасатели нашли пьяного мужчину, замерзающего на дороге

Фото: Служба Спасения Якутии

2 мая через систему «112» поступил вызов от нетрезвого мужчины, который сообщил, что находится один на дороге, замерзает и нуждается в помощи. Об этом сообщает Служба спасения Якутии.

Потерявшийся был настолько пьян, что не смог внятно объяснить, где находится. Его местонахождение с трудом смогли определить – он оказался в 60 км от Среднеколымска. Туда отправили группу спасателей Колымского поисково-спасательного отряда на вездеходе.

Как дальше рассказал начальник Колымского поисково-спасательного отряда Службы спасения РС (Я) Алексей Тарасов, после этого на связь вышел водитель большегруза, рассказавший, что потерял напарника и просил помочь найти его.

– Как оказалось, мужчина попросил коллегу остановить автомобиль, и видимо из-за нетрезвого состояния отправился дальше пешком. Напарник же начал его искать, и доехав до места, находящегося в месте покрытия сотовой связи, дозвонился до «112», после чего мы скоординировали его по координатам местонахождения, – говорит он.

Мужчина, решивший устроить себе позднюю прогулку, был доставлен спасателями и сотрудником ОМВД в дежурную часть полиции для дачи объяснений.

Также 2 мая на 754 км ФАД «Вилюй» спасатели Нюрбинского поисково-спасательного отряда провели буксировку легкового автомобиля «Toyota Wish», вылетевшего в кювет. На ней ехали два человека.

Если вы попали в беду или стали свидетелем происшествия незамедлительно звоните по единому телефону вызова экстренных служб «112», или по телефону оперативного дежурного Службы спасения РС(Я): (4112) 45-90-19.

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