В Якутске планируется переселить жителей Даркылаха из подтопляемой зоны

Фото: пресс-служба администрации Якутска

Глава Якутска Евгений Григорьев и прокурор города Антон Николенко проверили готовность столицы Якутии к паводку. Объезд начался с микрорайона Даркылах, сообщает пресс-служба мэрии.

В этой части города улицы I и II Пристанская находятся в зоне подтопления. Несмотря на все предостережения и возможности, местные жители не спешат отсюда съезжать.

– Надо разобраться, почему люди не переехали, так как владельцам были выданы государственные жилищные сертификаты. Необходимо решить вопрос об освобождении подтапливаемой территории, – подчеркнул Евгений Григорьев.

Проблемы с земельными участками в микрорайоне Даркылах будут отдельно обсуждаться в середине мая на расширенном совещании в прокуратуре Якутска.

Мэр и прокурор убедились, что все водопропускные сооружения открыты к пропуску талых вод из городских каналов и готовы к половодью. Также съездили к реке Мархинка по Намскому тракту улице Строда, где водопропускные трубы прокладывает подрядчик АО «Дороги Саха».

По итогам выезда у прокурора нареканий по подготовке к паводку не возникло.

Ранее 27 апреля Евгений Григорьев и Антон Николенко проверили состояние гидротехнических сооружений в южной части города.

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