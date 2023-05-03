В Якутии подвели итоги завоза жизненно важных грузов

В Якутии перевыполнен план завоза грузов по автозимникам Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Сложный зимний сезон завершен успешно. В Якутии подвели итоги завоза по автозимникам, сообщает пресс-служба правительства республики.

Всего доставлено 880,3 тысяч тонн жизненно важных грузов, при том что запланировано было 875,4 тысяч тонн – план выполнен на 100,6%. За аналогичный период прошлого года было доставлено 804,1 тысяча тонн.

Все предприятия обеспечены топливом до конца следующего отопительного сезона, но еще остаются небольшие объемы, которые еще предстоит довезти. По углю план выполнен на 99,4%, по нефти – на 99,2%, по газоконденсату – на 99,3%. К примеру, 63 тонны нефти и 24 тонны нефтепродуктов доставляются в Усть-Янский район для нужд АО «Теплоэнергосервис» и АО «Сахаэнерго».

Оставшиеся объемы вице-премьер Дмитрий Садовников поручил завезти до 10 мая. Даны поручения отремонтировать проблемные участки, в том числе на дороге «Верхоянск – Табалах». а также начать подготовку к летней навигации.

Справка КП:

Каждый год в Якутии открываются более 11 тысяч км автозимников, включая 266,16 км дорог и 6 ледовых переправ федерального значения, а также 10 927 км дорог и 5 ледовых переправ регионального значения.

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