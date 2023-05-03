Айсен Николаев и Евгений Григорьев обсудили проблемы микрорайона «Сатал»

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Глава Якутии Айсен Николаев встретился с мэром Якутска Евгением Григорьевым, чтобы обсудить вопросы, волнующие жителей микрорайона «Сатал», сообщает пресс-служба правительства республики.

В этом районе города многие мечтают в первую очередь о том, чтобы узаконить свои земельные участки.

– Безусловно, права людей должны быть защищены. Поручил дополнительно проработать все возможные пути решения проблемы и помочь людям оформить их участки. При этом мы должны предусмотреть для этого уже большого микрорайона и социальную инфраструктуру, – отметил руководитель региона в своем телеграм-канале.

Он поддержал идею местных жителей построить в микрорайоне школу.

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