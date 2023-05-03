Глава МВД России Владимир Колокольцев прибыл с рабочим визитом в Якутск

Владимир Колокольцев встретился с Айсеном Николаевым. Фото: пресс-служба МВД России

В Якутск прибыл министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Он обсудил с главой Якутии Айсеном Николаевым вопросы обеспечения правопорядка в регионе, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Владимир Колокольцев назвал оперативную обстановку в республике стабильной и контролируемой. По его оценке, в Якутии снижается количество преступлений со стороны ранее судимых и лиц, злоупотребляющих алкоголем.

– По итогам первого квартала отмечается сокращение числа зарегистрированных преступлений по ряду составов, которые фактически являются маркерами состояния криминальной ситуации. Имею в виду убийства, разбойные нападения, грабежи, квартирные кражи. Уровень преступности в Якутии на протяжении нескольких лет ниже в сравнении с другими субъектами Дальневосточного федерального округа и России в целом, – отметил он.

Владимир Колокльцев побладодарил Айсена Николаева за содействие в вопросах оснащения органов внутренних дел и социальной поддержки сотрудников. В субъекте для полиции строятся административные здания, закупаются дроны и автомобили. Личному составу предоставляются жилье и земельные участки.

Оба руководителя согласились, что органы МВД и региональные власти будут и впредь действовать слаженно в интересах граждан.

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