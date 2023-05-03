В мае отключения света грозят более тысяче жителей частного сектора в Якутии

В Якутии будут отключать от электроэнергии частные дома за долги Фото: Михаил ФРОЛОВ

С начала мая работа с должниками будет усилена, сообщает ПАО «ДЭК» «Якутскэнергосбыт». Уведомления об ограничениях электроэнергии получат более 1100 жителей частного сектора.

Большинство неплательщиков с крупными суммами просроченных задолженностей живут в Якутске и Заречной группе улусов. Именно им грозит ограничение электричества, если счета не будут оплачены.

– Более 400 заявок с перечнем должников в Якутске уже направлены для дальнейшей работы в сетевые организации. В перечень включены клиенты, которые не оплачивают задолженность за потребленные энергоресурсы более двух периодов, исходя из норматива потребления, – отмечают в пресс-службе компании.

Оплатить можно дистанционно, через «Личный кабинет» или любым удобным способом из представленных на сайте ПАО «ДЭК» в разделе «Способы_оплаты».

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