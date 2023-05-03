Чурапча обновится к 375-летию со дня основания села

Фото: Сардана Посельская / НХМ РС (Я)

Чурапчинский наслег отпразднует 375-летие 20 сентября. К юбилею здесь пройдет газификация, реконструкция центральной площади, а также благоустройство улицы и дворов, сообщает пресс-служба правительства Якутии.

Подготовку площади Ленина к ремонту уже начала компания «Восток-Строй». Общая сумма реконструкции 45 миллионов рублей, из них 35 миллионов выделено из федерального бюджета, 10 миллионов – из бюджета района и села.

Параллельно благоустройство ближайшей дороги – улицы Ленина. На эти работы направят 50 миллионов рублей из дорожного фонда республики. Преобразование центра села затронет и жилой квартал в рамках федеральной программы «1000 дворов на Дальнем Востоке».

Кроме того, планируется реконструкция памятника Витязь с невестой, расположенного на одной из подъездных дорог. Также планируется строительство внутрипоселковых газовых сетей. В этом году к газу будет подключено 172 дома домов, в 2024-м – порядка 190 домовладений.

Идет разработка проекта водоочистной станции для Чурапчи. Как рассказал министр ЖКХ Вячеслав Емельянов, сегодня на месте проводятся предпроектная подготовка, в частности изучается объем запасов подземных вод. На эти работы выделено 400 миллионов рублей.

К юбилею издана книга о Чурапче на якутском языке, подготовлен документальный фильм, а также разработан юбилейный знак «375 лет селу Чурапча». 23-24 марта в Якутске прошли Дни Чурапчи. 17-18 июня в районном центре планируется проведение юбилейного Ысыаха. В сентябре отгремят основные торжественные мероприятия.

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