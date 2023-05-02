В Якутии пострадавшим при жесткой посадке вертолета Ми-8 в прошлом году выплатили более 6,6 миллионов рублей

Фото: пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России

Страховая компания «Согласие» выплатила более 6,6 миллионов рублей пострадавшим пассажирам вертолета Ми-8, сообщает пресс-служба компании.

Напомним, вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Алданском районе Якутии 30 июня прошлого года. На борту вертолета находились 20 сотрудников Авиалесоохраны и три человека экипажа. Авария произошла во время тушения лесных пожаров — Ми-8 задел дерево.

В компании отметили, что заявления на получение страховых выплат поступали после авиапроисшествия от пострадавших на протяжении последующих месяцев.

«На сегодняшний день в „Согласие“ поданы и удовлетворены заявления на выплаты от 18 пострадавших, которые получили травмы различной степени тяжести — от ушибов до множественных переломов. Общая сумма страховых возмещений составила свыше 6,6 миллионов рублей», — сообщил заместитель директора департамента урегулирования убытков по корпоративным видам страхования Алексей Косенцов.

Расследование обстоятельств и причин произошедшего инцидента продолжается, было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.

Страховые возмещения выплачены пострадавшим пассажирам в рамках договора обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров.

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