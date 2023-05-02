В Якутии мужчина утонул, провалившись под лед

Фото: Якутия.Daily

На территории Амгинского района возле села Амга пожилой мужчина, 1954 г.р. переходя озеро, провалился под лед, сообщает дежурный прокурор.

«КП – Якутия» удалось узнать подробности. Оказалось, что пенсионер переходил озеро Ухун-Кюэль на лошади, когда под ним подломился лед. Мужчина утонул, о судьбе лошади не сообщается. Его тело нашли 1 мая около 16:30.

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