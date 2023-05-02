В Якутии мужчина поссорился со знакомым и откусил ему часть уха

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Усть-Янском районе вынесен приговор по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Как пояснили на суде, подсудимый, местный житель, будучи пьяным, поссорился с потерпевшим. И в ходе ссоры откусил ему часть левого уха.

Мужчина свою вину признал и раскаялся.

С учетом этого и позиции государственного обвинителя суд приговорил его к лишению свободы на срок два года четыре месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.