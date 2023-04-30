200 школьников Якутии стали обладателями ежемесячной стипендии Малой академии наук

Фото: пресс-служба МАН Якутии

Новыми членами Малой академии наук Якутии стали 200 школьников. Юным академикам вручили удостоверения в рамках республиканского форума «Будущие интеллектуальные лидеры», сообщает пресс-служба правительства региона.

На ежегодной церемонии ученики 117 общеобразовательных организаций из 29 районов республики были удостоены высоких званий действительных членов и членов-корреспондентов МАН. Все они уже добились успеха в различных региональных, всероссийских и международных научно-исследовательских конкурсах.

– В этом году на открытый конкурс поступило свыше 490 заявок. Ограничений по возрасту нет, заявки могут подать учащиеся с 1 по 11 классы. Этот конкурс очень важен для создания научно-технологической элиты нашего региона, – считает ректор Малой академии наук Василий Павлов.

По словам вице-президента Академии наук Якутии Сергея Попова, подобная поддержка одарённых школьников важна, чтобы в будущем они связывали свою жизнь с наукой и технологиями.

К примеру, 11-классник Чурапчинской гимназии Николай Хомподоев стал членом-корреспондентом в прошлом году, а в этом получил статус уже действительного члена.

– Этого я добился благодаря победе во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских и творческих работ молодёжи «Меня оценят в XXI веке». После окончания гимназии я планирую поступать в Медицинский институт СВФУ и продолжить свою научную работу по исследованию изменения структуры дерева, – отметил он.

Всем своим подопечным Малая академия наук присудила ежемесячные стипендии, для действительных членов 3 тысяч рублей, для членов-корреспондентов – 2 тысячи рублей.

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