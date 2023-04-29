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НовостиПроисшествия29 апреля 2023 9:57

В Якутске без электричества остались жители центральных улиц города

Причины технологического нарушения выясняются
Мария МАКАРОВА
Фото: пресс-служба ПАО «Якутскэнерго»

Фото: пресс-служба ПАО «Якутскэнерго»

29 апреля в 18:22 действием защиты отключилась линия электропередачи 6 кВ «Л-РП-17-2» с подстанции «Центральная», сообщает пресс-служба ПАО «Якутскэнерго».

Энергетики выясняют причину технологического нарушения, приведшего к отключению кабельной линии.

Под ограничением находятся частично улицы Петровского, Ойунского, Ярославского, проспект Ленина, Октябрьская, Белинского, Орджоникидзе, Островского.

Отмечается, что электроснабжение будет восстановлено в ближайшее время.

Обновление: в 18:53 энергетики Центрального района электрических сетей запитали потребителей в 62 и 32 кварталах Якутска. Электроснабжение восстановлено в полном объеме. Поврежденный участок выведен в ремонт. Ведутся восстановительные работы.

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