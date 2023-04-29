В Якутске без электричества остались жители центральных улиц города

Фото: пресс-служба ПАО «Якутскэнерго»

29 апреля в 18:22 действием защиты отключилась линия электропередачи 6 кВ «Л-РП-17-2» с подстанции «Центральная», сообщает пресс-служба ПАО «Якутскэнерго».

Энергетики выясняют причину технологического нарушения, приведшего к отключению кабельной линии.

Под ограничением находятся частично улицы Петровского, Ойунского, Ярославского, проспект Ленина, Октябрьская, Белинского, Орджоникидзе, Островского.

Отмечается, что электроснабжение будет восстановлено в ближайшее время.

Обновление: в 18:53 энергетики Центрального района электрических сетей запитали потребителей в 62 и 32 кварталах Якутска. Электроснабжение восстановлено в полном объеме. Поврежденный участок выведен в ремонт. Ведутся восстановительные работы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.