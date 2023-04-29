В Якутии выявлено 72 новых случая COVID-19

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 29 апреля в Якутии зарегистрировано 72 новых случая COVID-19, сообщает в своем телеграм-канале заместитель руководителя оперштаба республики Ольга Балабкина.

В том числе в городе Якутске 43,1% новых случаев заболевания, в районах — 56,9%.

Лечение в стационарах получают 11,4% больных, в амбулаторных условиях — 88,6%. За последние сутки госпитализировано 7 человек, выздоровело 87 человек. Из 115 развернутых коек для лечения больных COVID-19 свободно 44,3%.

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