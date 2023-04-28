Военные Комических сил рассказали якутянам о возможности службы по контракту

Фото: мэрия Якутска

В Якутске прошла встреча с военными, посвященная службе по контракту. На встречу с жителями пришли военнослужащие измерительного пункта войсковой части 14129 – эта часть, по их словам, управляет орбитальной группировкой космических аппаратов и участвует в испытаниях космических комплексов и систем.

Военнослужащие рассказали о преимуществах службы по контракту и сообщили об открытии Единого центра по отбору контрактников. Он начал работу с 10 апреля на базе санатория «Абырал» в Якутске.

В едином центре кандидаты могут пройти собеседование и медосмотр. Для прохождения военной службы по контракту приглашаются все желающие кандидаты от 18 до 59 лет, в отдельных случаях граждане до 65 лет. Кандидаты должны иметь не менее 9 классов образования, категорию годности здоровья А, Б или, с некоторыми ограничениями, В.

«Граждане, желающие поступить на военную службу по контракту, могут обращаться по месту жительства в военные комиссариаты муниципальных районов. В Якутске пункт находится по адресу: улица Чепалова, дом 23. Контактный телефон 32-10-40», – добавили в мэрии.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.