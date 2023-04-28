В Якутии стартовала патриотическая акция «Георгиевская лента»

Фото: Иван МАКЕЕВ

28 апреля в Якутии стартовала Всероссийская патриотическая акция «Георгиевская лента», сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Акция пройдет до 9 мая включительно. Одним из первых участников акции стал глава Якутии Айсен Николаев.

В Якутске георгиевские ленточки раздают волонтеры и активисты Якутского регионального отделения движения «Волонтеры Победы». Раздача ленточек происходит на площадях Ленина, Комсомольской, Победы и Орджоникидзе, а также на сквере Матери.

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