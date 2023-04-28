Фото: АГиП Якутии

В пятницу, 28 апреля, 50 лучшим труженикам Якутии вручили премию «Человек труда» в размере 300 тысяч рублей за значительный вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд, сообщила пресс-служба главы и правительства региона.

Это не руководители предприятий, занимающие большие должности, генеральные директора или главы муниципалитетов. А самые обычные, рядовые служащие: медсестры, рабочие, сварщики, машинисты, соцработники, работники сельского хозяйства и т.д. — люди, которые своим каждодневным трудом приносят пользу, делают жизнь в родной республике лучше и счастливее.

Лучших профессионалов и тружеников на соискание премии выбирали трудовые коллективы в районах. Конкурсная комиссия отобрала 50 самых достойных.

Премия была учреждена главой Якутии Айсеном Николаевым к Году труда. Он же и вручил награды.

«Вы представляете разные профессии, но всех вас объединяет любовь к делу жизни и ответственность за свою работу. Благодаря вам — открытым, активным и целеустремленным — мы гордимся прошлым нашей Якутии, ценим настоящее и уверены в будущем республики и всей нашей страны», — выразил труженикам благодарность глава региона.

Вручение премии было решено сделать ежегодным.

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