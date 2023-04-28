В Якутии за сутки выявили 92 новых случая коронавируса

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По состоянию на 28 апреля 2023 года в Якутии за минувшие сутки выявили 92 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщила в своем телеграм-канале вице-премьер республики Ольга Балабкина.

Из них в Якутске зарегистрировали 57 заболевших COVID-19. В Мегино-Кангаласском, Нюрбинском районах — по четыре, в Ленском, Намском, Усть-Майском, Чурапчинском — по три, в Мирнинском, Хангаласском — по два, в Алданском, Амгинском, Анабарском, Вилюйском, Горном, Жиганском, Кобяйском, Среднеколымском, Сунтарском, Томпонском, Усть-Алданском — по одному.

За сутки лаборатории республики провели 992 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 833 906 тестов.

В больницы республики за последние сутки не было госпитализировано ни одного человека с ковидом. Выздоровели 125.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.