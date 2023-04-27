В Якутске планируют до конца недели провести ремонт в аварийном здании на Ленина

Фото: Yakutia.Info

В Якутске планируется на этой неделе завершить аварийно-восстановительные работы в рушащемся здании на Ленина, 42. Ранее у здания 1964 года постройки начал рушиться карниз, и в целом, дом заметно обветшал. Его обнесли сигнальной линии и пообещали провести ремонт.

«Мы попросили предпринимателей, арендующих торговые места в здании, временно приостановить торговлю. Все отреагировали адекватно, кроме «Ломбарда». Он не закрывается, хотя ему объяснили опасность ситуации, указали, что некрасиво так себя вести», — рассказал глава управы Октябрьского округа Валентин Эверстов.

Работы начнутся завтра, и по предварительной информации завершатся 29 апреля. Отметим, что дом был признан аварийным еще в 2017 году, но расселять его планируют после 2025 года.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.