В Якутии у водителя за пьяную езду отобрали автомобиль

Фото: ГИБДД Якутии

В Якутии суд конфисковал автомобиль у мужчины, который попался пьяным за рулем. Такой проступок он совершил уже не в первый раз, из-за чего попал под уголовную статью и лишился своего «ВАЗ-213100 LADA 4x4».

Как рассказали в ГИБДД, якутянина остановили в Сунтарском районе в январе. Выяснилось, что он сел за руль пьяным, хотя ранее уже был подвергнут административному наказанию за пьяную езду. После этого на него завели уголовное дело.

Суд вынес относительно мягкий приговор, учитывая, что подсудимому мог грозить реальный тюремный срок. Мужчина отделался 360 часами обязательных работ, а также лишился прав на 2 года. Однако ему также пришлось попрощаться со своей «ласточкой», которую конфисковали в доход государства.

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