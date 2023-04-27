Командиру якутского отряда «Боотур» присвоили звание Героя России за спасение сослуживцев

Фото: правительство Якутии

Командир добровольческого отряда «Боотур» Александр Колесов получил звание Героя России. Об этом рассказал глава Якутии Айсен Николаев на торжественном собрании, посвященном Дню Республики Саха (Якутия) «ПОКОЛЕНИЕ – ТҮМҮҮ». По его словам, президент Путин уже подписал указ о присвоении Александру звания и медали «Золотая Звезда».

«В сентябре прошлого года, во время тяжелейших сражений, Александр проявил себя истинным героем, стал примером мужества, отваги и самоотверженности. Своим подвигом он навсегда вписал свое имя в историю родной республики и нашей великой страны», – рассказал Николаев.

В ходе боев на Донбассе командир отряда «Боотур» спас жизни 50 своих сослуживцев. Он выполнил боевую задачу, после чего вывел солдат из-под огня противника. Александр также лично, своими руками, уничтожил боевую технику врага и вступил в перестрелку с боевиками.

В момент столкновения численность войск противника превышала российские силы в шесть раз. Однако Колесов смог организовать эффективную противотанковую оборону, и попутно снабжал Генштаб разведданными. Благодаря сведениям, которые переправил в штаб Александр, и организованной им обороне, российских солдат удалось вовремя эвакуировать.

Глава также добавил, что Колесов стал первым участником СВО из Якутии, который получил столь высокую награду. Отметим, что первый якутский добровольческий отряд «Боотур-1» был сформирован 27 июля. Всего же в республике с начала СВО появились уже пять таких подразделений.

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