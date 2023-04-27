ВРП Якутии за 2022 год достиг почти двух триллионов рублей

Фото: пресс-служба АГиП

За пять лет Якутия более чем в два раза увеличила объем валового регионального продукта, заявил в ходе «Прямой линии» глава региона Айсен Николаев. Республика является одним из самых быстро развивающихся регионов Российской Федерации.

– Объем валового регионального продукта Якутии в 2018 году был чуть более 900 миллиардов рублей, а по итогам 2022 года по предварительным итогам он составил уже более 1,9 триллионов рублей. Уверен, что окончательные данные статистики покажут объем ВРП свыше двух триллионов рублей. Таким образом, за пять лет республика более чем в два раза увеличила объем валового регионального продукта, – сообщил Айсен Николаев.

Это огромный скачок даже по мировым стандартам. Руководитель Якутии сравнил эти темпы роста с самой мощной экономикой мира – Китайской Народной Республикой.

– Рост ВРП Якутии сопоставим с темпами роста экономики, который был у Китайской Народной Республики в лучшие периоды ее развития. Рост экономики нашей республики позволяет нам сегодня уверенно решать социальные задачи, – подчеркнул Николаев.

При этом в условиях международных экономических санкций Якутия продолжает обеспечивать страну валютной выручкой. Об этом свидетельствует 12 место в стране по отчислениям в федеральный бюджет по итогам 2022 года.

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