В якутском ресторане нарисовали гигантский герб республики из роллов

Фото: t.me/chokkai

В якутском ресторане «Китагава» нарисовали огромную картину из роллов. Умельцы слепили гигантский герб Якутии – мероприятие было посвящено предстоящему Дню республики.

В конкурсе приняли участие как известные блогеры, так и постоянные посетители ресторана. В итоге они создали две картины, на которых были изображены герб и чорон, в каждую из которых уложилось 536 роллов.

Фото: t.me/chokkai

Отметим, что День республики Саха отмечается 27 апреля. Именно в этот день, в 1990 году, была провозглашена Декларация о государственном суверенитете республики, и Якутская АССР превратилась в Якутскую Советскую Социалистическую Республику. Еще через год был учрежден пост президента республики.

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