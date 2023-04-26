Вышла за пенсией и пропала. В Якутске вторую неделю ищут женщину с провалами в памяти

Фото: предоставлено родственниками

17 апреля 55-летняя жительница Якутска Вера Эверстова вышла из дома за пенсией и пропала. Уже вторую неделю поиски ведут родные и близкие женщины.

«Моя супруга страдает провалами в памяти, два года назад уже был такой случай», — рассказал «КП-Якутия» муж пропавшей Семен Эверстов.

По его словам, тогда ее нашли на Вилюйском тракте — женщина села не на тот автобус.

«Слава богу, что тогда было лето. А что сейчас, я даже не знаю. Обзвонили всех ее знакомых, подруг — никто не видел. Пока ведем поиски своими силами», — говорит мужчина.

Эверстова Вера Коммунаровна, 55 лет, рост 150 см. Была одета в оранжевую куртку и оранжевый берет, носит очки. При себе сумка синего цвета, паспорт, транспортная карта. Телефона нет.

Всем, кто видел Веру Коммунаровну или располагает информацией о ее местонахождении, просят позвонить по телефону 89991747537 (Семен Семенович, муж).

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.