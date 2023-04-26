Мошенники обманом похитили у жителей Якутска больше 7 миллионов рублей

Дистанционные аферисты похитили у троих жителей Якутска более 7 миллионов рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На похищение денег дистанционными аферистами пожаловались трое горожан, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Якутское».

29-летний молодой человек опубликовал в сети объявление о поиске работы. Позже ему поступил звонок с некоей международной аналитической компании, в которой предлагалось работать удаленно. На новом месте пообещали ежедневно выплачивать по 10 тысяч рублей. Чтобы преступить, требовалось оформить кредит в банке и перевести работодателю. Парень поверил, взял кредит и отправил на указанный счет перевел 140 тысяч рублей. Лишь несколько дней он понял, что он стал жертвой обмана.

На другую схему попалась 62-летняя заведующая отделением в поликлинике. Ей позвонили якобы сотрудники банка с новостью, что некто получил доступ к её личному кабинету в онлайн-приложении банка. Как и просили по телефону, она оформила кредиты, а также направила все заемные и личные средства на продиктованные счета. В общей сложности она лишилась 6 877 800 рублей.

Подобным образом обработали 49-летнего машиниста-оператора одного из предприятий Якутска. В рабочее время ему сообщили о заявке на оформление кредита от его имени. После этого мошенники убедили его оформить кредит на 190 тысяч рублей и перевести деньги на «безопасный счет».

Полиция Якутска напоминает, что сомнительные телефонные звонки от незнакомцев необходимо немедленно прекращать и звонить по номеру 102 или 112.

– Не совершайте никаких операций по инструкциям звонящего. Не переходите по подозрительным ссылкам и ни под каким предлогом не сообщайте посторонним лицам пин-код, CVV-код, а также одноразовые коды подтверждения, приходящие в смс-сообщениях, – информирует пресс-служба ведомства.

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