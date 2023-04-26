В Якутске частично перекроют улицу Бабушкина

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

В Якутске по улице Бабушкина будет прекращено движение транспортных средств, сообщает пресс-служба мэрии города.

Это связано с проведением разработки грунта в узких местах дороги на улице Бабушкина на участке от улицы 50 лет Советской Армии до улицы Очиченко.

Ограничения коснутся следующих участков:

— участок от улицы Кржижановского, 75/1а до улицы Очиченко с 25 апреля по 9 мая 2023 года;

— участок от улицы Кржижановского, 30 до улицы Кржижановского, 75/1 с 10 мая по 24 мая 2023 года;

— участок от газовой заправки «Green line» до улицы Челюскина, 1/3г с 24 мая по 7 июня 2023 года.

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