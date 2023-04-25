В Якутии стало плохо пенсионерке, которая посетила кладбище в Родительский день

Фото: МЧС Якутии

В Якутии госпитализировали пенсионерку, которой поплохело на Вилюйском кладбище. Она приехала туда на Радоницу, однако внезапно почувствовала себя плохо.

Как рассказали в МЧС, женщине 80 лет, поэтому самостоятельно доехать до больницы она не могла. По тревожному вызову прибыли спасатели и сотрудники полиции, которые оказали помощь женщине и вынесли ее на носилках.

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