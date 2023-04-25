В Якутске пропал 9-летний мальчик, который не дошел до школы

Фото: KP.RU

В Якутске пропал 9-летний мальчик по имени Слава. Он исчез, предположительно, по дороге в школу. Ни в учебном заведении, ни дома мальчик не появился, на его поиски брошена полиция.

Как рассказали родители, Слава учится во второй смене, так что должен был пойти в школу после полудня. До обеда он был в гостях у одноклассника.

Телефон школьника сейчас выключен, никто не знает, где он. По словам родителей, мальчик выглядит так же, как на фото, за исключением шапки черного цвета. Предположительно он может находиться в районе Аэропорта и Мархи. Родители просят всех, знающих о местоположении Славы, звонить по телефону +79246623529.

Обновлено: мальчик был найден возле магазина «Марха» живым и невредимым.

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