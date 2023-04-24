В Якутске изменился график работы кабинетов наркологов и психиатров

Фото: Виктор Шойдонов / 2ГИС

С 24 апреля в Якутске обновился режим работы кабинетов, выдающих справки наркологов и психиатров, предупреждает Минздрав Якутии.

Запись на прием проводится через Call-Центр 122 (дополнительная кнопка 2) или через Региональный портал медицинских услуг по ссылке.

Справки для получения разрешения на оружие выдаются только по 2 адресам: Автодорожная, 38 и Петра Алексеева 83/18 А.

Измененные графики работы кабинетов наркологов

– Отделение профосмотров на Автодорожная, 38.

График работы: с 8.30 до 15.45, понедельник–пятница.

– Подразделение на Кирова, 21

График работы: с 9.00 до 18.00, понедельник–пятница.

– Подразделение на Петра Алексеева, 83/18 А.

График работы - с 8.30 до 15.45, понедельник–пятница.

– Подразделение на Кальвица, 3.

График работы - с 11 до 18.45, понедельник–пятница.

– Подразделение в Спид-Центре на Стадухина 81/8.

График работы - с 8.30-15.45, понедельник–пятница.

Измененные графики работы кабинетов психиатров

– Якутский республиканский неврологический диспансер.

Адрес: ул. Автодорожная 38, этаж 1, каб. 3.

График: понедельник–пятница с 08:30 до 15:45 ч.

– Клиника «Невромед».

Адрес: ул. П. Алексеева 83/18а, каб. 8.

График: понедельник–пятница с 08:30 до 15:45 ч.

– Поликлиника №1.

Адрес: ул. Кирова 19, этаж 5, каб. 530 а.

График: понедельник–пятница с 09:00 до 18:00 ч

– Медцентр города Якутска:

Адрес: ул. Кальвица 3, этаж 2, каб 231.

График: понедельник–пятница с 11:00 до 18:45 ч.

Более подробную информацию по другим вопросам можно посмотреть на официальных сайтах Якутского республиканского наркологического диспансера и Якутского республиканского психоневрологического диспансера.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.