В Якутске изменился график работы кабинетов наркологов и психиатров

Фото: Виктор Шойдонов / 2ГИС
С 24 апреля в Якутске обновился режим работы кабинетов, выдающих справки наркологов и психиатров, предупреждает Минздрав Якутии.
Запись на прием проводится через Call-Центр 122 (дополнительная кнопка 2) или через Региональный портал медицинских услуг по ссылке.
Справки для получения разрешения на оружие выдаются только по 2 адресам: Автодорожная, 38 и Петра Алексеева 83/18 А.
– Отделение профосмотров на Автодорожная, 38.
График работы: с 8.30 до 15.45, понедельник–пятница.
– Подразделение на Кирова, 21
График работы: с 9.00 до 18.00, понедельник–пятница.
– Подразделение на Петра Алексеева, 83/18 А.
График работы - с 8.30 до 15.45, понедельник–пятница.
– Подразделение на Кальвица, 3.
График работы - с 11 до 18.45, понедельник–пятница.
– Подразделение в Спид-Центре на Стадухина 81/8.
График работы - с 8.30-15.45, понедельник–пятница.
– Якутский республиканский неврологический диспансер.
Адрес: ул. Автодорожная 38, этаж 1, каб. 3.
График: понедельник–пятница с 08:30 до 15:45 ч.
– Клиника «Невромед».
Адрес: ул. П. Алексеева 83/18а, каб. 8.
График: понедельник–пятница с 08:30 до 15:45 ч.
– Поликлиника №1.
Адрес: ул. Кирова 19, этаж 5, каб. 530 а.
График: понедельник–пятница с 09:00 до 18:00 ч
– Медцентр города Якутска:
Адрес: ул. Кальвица 3, этаж 2, каб 231.
График: понедельник–пятница с 11:00 до 18:45 ч.
Более подробную информацию по другим вопросам можно посмотреть на официальных сайтах Якутского республиканского наркологического диспансера и Якутского республиканского психоневрологического диспансера.
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