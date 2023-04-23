Жителей Якутска предупреждают об усилении ветра до 18 м/с в понедельник

Фото: Олег УКЛАДОВ

В понедельник, 24 апреля, в окрестностях Якутска, а также в Кобяйском, Горном, Хангаласском и Намском районах ожидается усиление северо-западного ветра, предупреждает Якутское УГМС.

Порывы будут достигать до 15-18 м/с.

Без осадков. Ночью в столице республики температура воздуха составит -4-6 градусов, днем — +3+5 градусов.

Сегодня в три часа дня в Якутске зафиксировали +4°, ветер 5 м/с.

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