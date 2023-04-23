«Эн кунг-фуҥ олох тобук». Мультик «Кунгу-фу Панда» перевели на якутский язык

Фото: championat.com

Первую часть мультфильма «Кунгу-фу Панда» перевели на якутский язык, теперь По говорит и на саха тыла.

Перевод и озвучку сделали работники Дома народного творчества имени С.И. Борисова села Телиги и управления культуры Мегино-Кангаласского района.

«Барыта кэрэ (все супер — прим. ред.)!», — говорит теперь неунывающий По.

Трейлер вышел в новостном телеграм-канале района.

Создатели якутской версии мультика планируют показать ее в школах и детских садах. Их цель — распространение и сохранение родного языка.

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