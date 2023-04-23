В Мархе Якутска часть жителей осталась без электричества

Фото: yakutia.info

В воскресенье, 23 апреля, в 09:35 в Якутске произошло отключение воздушной линии электропередачи 6 кВ «Малая Марха», запитанной с подстанции «Марха», сообщает пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго».

Под ограничение попали часть жителей микрорайона.

На место выехала оперативно-выездная бригада. Дефект уже выявлен. Однако что именно стал причиной отключения, не уточняется.

В 10:10 специалисты частично восстановили работу линии, кроме поврежденного участка. Его вывели в ремонт. Восстановительные работы продолжаются.

UPD. В 13:08 энергетики полностью восстановили электроснабжение. Работала бригада из четырех человек.

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