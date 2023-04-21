На реке Лене в Якутии начали ослаблять лед перед паводком

Фото: правительство Якутии

В Якутии начались работы по ослаблению льда на Лене. Сегодня ход работ проверил первый вице-премьер Дмитрий Садовников: он побывал на одном из самых затороопасных участков в районе села Табага.

Сейчас лед расчищают на самом узком участке реки. После уборки снега будет начат процесс зачернения, который продолжится до конца апреля.

«Здесь объем составляет 24 га. Это первый участок, затем идет второй, после которого начинается территория города Якутска, где у нас есть пять участков. Далее превентивными мероприятиями охвачен Намский улус, в котором проводится почти 60% от общего объема работ», – рассказал глава Ленского бассейнового водного управления Росводресурсов Петр Аргунов.

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