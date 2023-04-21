В Якутске в Родительский день организуют временный автобусный маршрут

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

25 апреля в День поминовения усопших — Родительский день (Радоница) в Якутске будет организован временный автобус №119, сообщает пресс-служба мэрии города.

Автобус будет ездить по маршруту Автовокзал — Маганское кладбище — Автовокзал. 25 апреля автобусы маршрута № 119 будут выполнять движение по следующему расписанию:

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

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