В Якутии в руках у парня взорвался стоявший на зарядке телефон

Фото: KP.RU

В Якутии молодой человек получил ожоги после того, как в его руках взорвался телефон. Историю поведал дедушка пострадавшего – по его словам, якутянин заряжал гаджет и одновременно играл на нем.

В какой-то момент телефон взорвался в руках и устроил небольшой пожар. Само устройство расплавилось, его владелец получил ожоги рук, пострадало также белье и кровать. Молодого человека увезли в ожоговый центр.

Отметим, что у смартфона, вероятно, просто перегрелась батарея: она сильно нагревается как во время запуска «тяжелых» приложений вроде игр, так и во время зарядки. Другой вопрос, что до взрыва в качественном устройстве дело все равно не должно доходить.

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