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НовостиПроисшествия20 апреля 2023 4:41

Самолет АК «Якутия» совершил незапланированную посадку из-за больной пассажирки

У женщины во время перелета из Минеральных Вод в Москву резко упало давление
Светлана СТЕПАНОВА
Фото: yakutia.aero

Фото: yakutia.aero

Поздно вечером во вторник, 18 апреля, самолет авиакомпании «Якутия», летевший из Минеральных Вод в Москву, совершил вынужденную посадку в Волгограде из-за больной пассажирки, сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT.

У женщины во время полета резко упало артериальное давление. Экипаж судна принял решение посадить борт на аэродром Гумрак. Самолет благополучно сел в 23:01.

Пассажирке оказали помощь сотрудники медпункта аэропорта. На место прибыла бригада скорой помощи. Женщину госпитализировали в больницу.

В 00:09 самолет вылетел и продолжил свой путь.