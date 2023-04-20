В Якутске отстранили от работы агрессивного водителя автобуса, высадившего пассажиров

Фото: KP.RU

Жители Якутска пожаловались на хамское поведение одного из водителей маршрута №15 в соцсетях. Недовольство сервисом столицы зафиксировал ЦУР Якутии и перенаправил жалобу в мэрию.

Конфликт начался с того, что пассажир-инвалид сделал замечание водителю за резкое торможение на светофорах. В ответ агрессивно настроенный мужчина выгнал всех со словами: «Не нравится, как я езжу, тогда идите пешком». Пожилым людям пришлось добираться до пункта назначения пешком.

Как выяснилось, это далеко не первая жалоба на данного сотрудника, сообщили в МКУ «Организатор пассажирских перевозок». Предприятие приносит извинения за некорректное поведение водителя. По итогам служебной проверки принято решение об его отстранении от работы.

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