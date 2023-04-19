Жителей Якутии предупредили о гололеде и ночных заморозках

Фото: ГИБДД Якутии

Жителей Якутии предупредили о возможном образовании гололеда и снежного наката на дорогах. По данным синоптиков, этой ночью в республике пройдут смешанные осадки и упадет температура.

«Госавтоинспекция призывает водителей отказаться от опасных маневров, выбирать пониженный скоростной режим, быть бдительными и соблюдать ПДД», – заявили в ГИБДД.

В УГМС уточнили, что снег и мокрый снег пройдет на большей части территории республики. Вместе с тем ожидаются сильные порывы ветра.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.