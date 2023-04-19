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НовостиПроисшествия19 апреля 2023 11:44

Жителей Якутии предупредили о гололеде и ночных заморозках

Ночью ожидается мокрый снег и падение температуры
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: ГИБДД Якутии

Фото: ГИБДД Якутии

Жителей Якутии предупредили о возможном образовании гололеда и снежного наката на дорогах. По данным синоптиков, этой ночью в республике пройдут смешанные осадки и упадет температура.

«Госавтоинспекция призывает водителей отказаться от опасных маневров, выбирать пониженный скоростной режим, быть бдительными и соблюдать ПДД», – заявили в ГИБДД.

В УГМС уточнили, что снег и мокрый снег пройдет на большей части территории республики. Вместе с тем ожидаются сильные порывы ветра.

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