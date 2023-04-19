В Якутии полиция задержала двоих мигрантов, находящихся в розыске

Фото: МВД Якутии

В Якутии полицейские задержали двух мигрантов, которые были объявлены в розыск. Первого иностранца, 32-летнего гражданина Киргизии, ранее выгоняли из России, но он остался и козырял поддельными документами. Второй мигрант, 25-летнего житель Таджикистана, находился в международном розыске за нарушения в своей стране.

Иностранцев полицейские смогли задержать во время рейдов «Нелегальный мигрант». Киргиза сотрудники отыскали в поселке Усть-Нера: его отправили в центр временного содержания, чтобы позже принудительно выдворить из России.

«Выяснилось, что решением суда мужчина ранее уже был привлечен к административной ответственности с административным выдворением за пределы Российской Федерации. Правонарушитель решение суда не исполнил, самостоятельно страну не покинул. Более того, при проверке документов он предоставил заведомо подложную миграционную карту. Нелегальный мигрант пояснил, что прибыл на территорию Оймяконского района в марте текущего года на заработки», – пояснили в полиции.

Гражданин Таджикистана был найден в Якутске. Он находился в международном розыске за уклонение от исполнения конституционных обязанностей своего государства. В Россию он въехал совершенно легально, но потом все же был объявлен в розыск.

«Мужчина ранее пересек государственную границу России, при этом ему была выдана миграционная карта. Через некоторое время он получил разрешение на временное проживание на территории России, а в мае 2022 года был объявлен в розыск. В настоящее время информация передана инициатору розыска», – добавили в МВД.

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