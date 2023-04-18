В Якутске обворовали двух постояльцев гостиницы

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Якутии

Патруль Росгвардии задержал подозреваемого в совершении кражи сотовых телефонов у постояльцев гостиницы, сообщает пресс-служба ведомства.

К администратору одной из гостиниц Якутска обратились двое постояльцев и рассказали, что у них похитили сотовые телефоны. Оказалось, что в номере гостил их 32-летний приятель, с которым вместе мужчины и выпивали.

Гостиница находится под охраной Росгвардии, и администратор вызвал к месту происшествия наряд группы задержания вневедомственной охраны.

Уточнив приметы, росгвардейцы в ходе отработки местности заметили подозреваемого при входе в подъезд одного из многоквартирных домов. Мужчину задержали и доставили в дежурную часть полиции для разбирательства. Похищенные сотовые телефоны возвращены владельцам.

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