В Якутии самолет ударился о взлетную полосу во время набора высоты

Так выглядит самолет Л-410. Фото: "Полярные авиалинии"

В Якутии произошло ЧП с самолетом в аэропорту «Маган». Там проходили учебные полеты на самолете Л-410. По данным «Полярных авиалиний», во время очередного пробега и взлета самолет коснулся полосы.

«В результате, воздушное судно получило повреждения передней и левой стойки шасси. Члены экипажа не пострадали. Выполняются первоначальные действия при наступлении авиационного события», – сообщили в «Полярных авиалиниях».

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